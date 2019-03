Landbruget: Vi har brug for støtte til vores klimaomstilling, lige som vindmøllerne blev støttet

Én ting er sikkert: Det vil koste penge, hvis landbrugs- og fødevareerhvervet skal være klimaneutralt i 2050. Men hvor meget vil sektoren selv stille med?

»Jeg kan ikke i dag sætte kroner og øre på fordelingen. Det er en fælles investering. Hvis man skal pege på noget, hvor samfundet har haft et fællesskab, er det i forhold til vindmølleeventyret. Det er først nu blevet selvbærende efter et tocifret milliardbeløb i støtte, som vi alle har bidraget til. Det her er også et samfundsproblem«, siger Landbrug & Fødevarers administrerende direktør, Anne Lawaetz Arhnung.

Er I klar til at bruge flere penge på det?

»Vi bruger allerede penge på det. Landmændene investerer faktisk i dag ganske mange millioner via egen innovation og forskning på det her felt. Det sætter vi meget mere turbo på, men jeg kan ikke sætte tal på«.

I kan ikke tvinge den enkelte landmand til at holde op med at dyrke lavbundsjorde eller at tage andre initiativer for at nedbringe klimabelastningen. Så hvordan vil I leve op til målet?

»Det er klart, at det ikke vores opgave som interesseorganisation at gå ud og bestemme, hvordan den enkelte landmand skal gøre tingene. Men vi har en unik samarbejdsmodel i Danmark, og med den har vi som samlet sektor allerede flyttet os rigtig meget. Derfor har vi selvfølgelig en forventning om, at det også kommer til at ske her, fordi det er et fælles ansvar«.

Men det er også op til velvilje hos den enkelte landmand, hvis det skal lykkes?

»Den enkelte landmand skal levere sit bidrag her, sådan vil det være«.

I taler om klimaneutralitet, så der vil altså stadig være en vis udledning af klimagasser fra landbruget i 2050, som så skal opvejes af noget andet?

»Ja, det er en balance. Vi tror på, at vi kan reducere metanudslippet fra køerne, men vi kan nok ikke få det til at gå helt i nul. Det er den helt store udfordring. Vi kan ikke fra den ene dag til den anden lave biologisk om på koen. Det er her, hvor der virkelig kræves noget massiv forskning. Men så kan vi bidrage med andre grønne løsninger, for eksempel CO 2 i jorden eller i træer, så landbrugs- og fødevareerhvervet når klimaneutralitet i det store regnskab«.

Nogle mener, at det er umuligt at blive klimaneutral med så stor en kødproduktion, så det skal skæres ned. Men I vil ikke skære i produktionen?

»Nej. Vi ved godt, at kødet er under pres i Danmark og nok i hele den vestlige verden, og vi forventer nok også en nedgang i forbruget. Men vi bliver 10 milliarder mennesker i verden lige om lidt, og globalt er der en voksende middelklasse, så efterspørgslen efter kød vil være ganske stor. Og vi er gode til at lave det klimaeffektive kød i Danmark. Hvis vi reducerer produktionen i Danmark, vil man bare producere mere nogle steder, hvor det er mindre klimaeffektivt. Men hele vores præmis for denne her vision er, at vi anerkender, at produktionen skal være endnu mere bæredygtig«.