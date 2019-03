Klimakommentar: Landbrug og Fødevarer viser rygrad med nyt mål, men der skal regulering til

Klimakrisen kan blive en eksistenskrise for dansk landbrug, men kan også give stødet til erhvervets genfødsel. Fredagens udmelding fra Landbrug og Fødevarer om, at landbruget skal være klimaneutralt i 2050, afspejler den erkendelse.

Paradoksalt nok skyldes landbrugets aktuelle klimaudfordring i høj grad, at erhvervet var så dygtigt til at takle en tidligere strukturel krise. Da det europæiske marked i de sidste årtier af 1800-tallet blev oversvømmet af billigt korn fra Amerika, reagerede danske landmænd med en storstilet omlægning fra vegetabilsk til animalsk landbrug, og via andelsbevægelsen lagde de grunden til en avanceret fødevaresektor.

Det var en enestående præstation, der gjorde Danmark til en af verdens største fødevareeksportører. Men satsningen på intensivt animalsk landbrug medfører en stor udledning af drivhusgasser, som stiller landbruget over for et massivt omstillingspres i en verden, der skal leve op til Paris-aftalens klimamål. Det vil atter kræve store omlægninger i landbrugsdriften og udvikling af helt nye teknologier til fødevareproduktion.

Hvis dansk landbrug vil gå forrest med disse ting, kan det fremtidssikre erhvervet.

I fredagens Politiken kom landbrugets organisation, Landbrug og Fødevarer (L&F), med en ny målsætning, at erhvervet skal være CO 2 -neutralt i 2050. Det er en vigtig erkendelse i L&F, at der skal ske grundlæggende ændringer i landbrugsproduktionen.

Tilsyneladende lægger organisationens udspil dog op til, at omstillingen skal ske gennem en kombination af offentligt støttet forskning og udvikling og frivillige tiltag blandt landmændene, eventuelt understøttet af offentlige tilskud.

Fremskridt kræver regulering

Erfaringerne viser desværre, at fremskridt på miljøområdet sker for langsomt, hvis de baseres på frivillighed. Omstillingen må understøttes af en konsekvent regulering af landbrugets udledning af drivhusgasser, der tilskynder til at udvikle og anvende nye teknologier.

Det kan for eksempel ske ved at indføre klimaregnskaber for den enkelte landbrugsbedrift. Et klimaregnskab viser, hvordan bedriftens udledning af metan, lattergas og CO 2 hænger sammen med omfang og sammensætning af planteavlen, husdyrbestanden, foderet, gødningshåndteringen, staldindretningen og så videre.

Klimarådet har fremlagt et forslag til, hvordan man kan udarbejde et klimaregnskab med udgangspunkt i de mange oplysninger om driften, som landmændene allerede i dag er forpligtet til at indberette. Ud fra klimaregnskabet kan man lægge en afgift på udledninger over et vist niveau, og man kan give et tilsvarende tilskud for hvert ton CO 2 , hvormed udledningen bringes ned under basisniveauet. Bedrifter, der billigt kan sænke deres udledninger, vil så foretage store reduktioner, mens bedrifter med høje reduktionsomkostninger vil foretage færre reduktioner. På den måde falder reduktionsomkostningerne for samfundet som helhed, og via kombinationen af afgift og tilskud kan politikerne fordele reduktionsomkostningerne mellem landbruget og det øvrige samfund, sådan som de ønsker det.

L&F har hidtil strittet imod en regulering. Argumentet har været, at Danmark har et af verdens mest klimavenlige landbrug, og at en national klimaregulering blot vil føre til, at fødevarerne bliver produceret i andre lande, hvor drivhusgasudledningerne fra produktionen er større.