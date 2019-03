Tyskland saboterede klimaplan i EU

EU. Tyskland har besluttet sig for at holde med Polen og modarbejde en ambitiøs klimapolitik i EU. Det fremgår af fortrolige papirer, som Euractiv afslørede torsdag, midt i et todages topmøde.

På topmødet foreslog Frankrig med opbakning fra syv andre lande, herunder Danmark, at EU skal være klimaneutralt i 2050. Men da den endelige erklæring kom ud fredag, var forslaget væk. Det skyldes ifølge flere medier Tyskland, der udadtil er frontløber på klimaet, men også EU’s største kulland.

Nyhedsbrevet Politico konstaterer, at en fransk-tysk klimaalliance, der blev offentliggjort i januar, nu reelt er sprængt.





Rapport: Oliemilliarder brugt til vildledning

Verdens fem største børsnoterede olieselskaber har lige siden Paris-aftalen i 2015 brugt over en milliard kroner om året på at modarbejde den, hævdes det i en ny rapport. Den britiske klima-ngo InfluenceMap har kortlagt lobbymidler fra BP, Chevron, ExxonMobil, Shell og Total og konstaterer, at mange af pengene blev brugt på for eksempel reklamer op til kongresvalget i USA i oliestater som Washington, Alaska og Texas. Olieselskaberne har afvist kritikken som ubegrundet.

Havisen har det bedre i Arktis, men ikke godt

Efter fire år med rekordlav størrelse på den arktiske havis ser den i år ud til at være lidt i bedring. Hvert år topper isens udbredelse i marts, før foråret sætter ind. I år nåede isen op på et areal på 14,78 millioner kvadratkilometer, viser foreløbige tal. Og hurra, det er det bedste siden 2014 og kun det syvendelaveste tal i de 40 år, der er data for. Klimaforskere jubler dog ikke, for den langsigtede tendens er uændret – og nogle år vil uvægerligt være bedre end andre, konstaterer eksperter.





Sol + saltvand = klimavenlig energi

Brint er en af de mest klimavenlige energiformer, der findes, for når det brændes, udleder det ikke CO 2 . Men hidtil har det kun været muligt med renset ferskvand, som er dyrt at producere. Nu melder Stanford University om et muligt gennembrud: Med en prototype er det lykkedes forskere at bruge et solpanel til at spalte saltvand i ilt og brint. Resultatet, der blev offentliggjort mandag, kan potentielt være en revolution for klimavenlig energi ... og for dykkere: Forskerne bag siger til Science Daily, at de vil kunne bruge apparatet til at få ny ilt uden at gå op til overfladen.