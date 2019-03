Danmark blæser fortsat på EU's krav for luftforurening

Det er ikke umiddelbart til at se, når man på en dag med klar blå himmel tager en dyb indånding og trækker vejret ind: Luftforurening koster ifølge forskere fra Københavns Universitet årligt mere end 3.000 danske menneskeliv. 400.000 i hele EU ifølge unionens egne tal.

Alligevel har danske politikere forsømt at regulere på området i tilstrækkelig grad. Derfor har Danmark ikke udsigt til at leve op til EU-kravene på området inden 2020, som vi ellers har forpligtet os til. Det fremgår af en høringsskrivelse fra Miljø- og Fødevareministeriet, som redegør for det nationale program for reduktion af luftforurening, der skal indberettes til EU-Kommissionen.

»I forhold til at nå det i 2020 er der en udfordring med nogle forureningskomponenter. Vi kan se på tallene, at vi ligger et godt stykke fra. Hvis der skal ændres noget på udledningerne inden da, skal der snart ske noget. Det er klart«, lyder det fra Ole-Kenneth Nielsen, som er chefkonsulent ved Nationalt Center for Miljø og Energi på Aarhus Universitet (DCE) og står bag fremskrivningen.

Reduktionsforpligtelsen har ellers været kendt siden 2012 og er fastlagt med EU’s NEC-direktiv. Den indeholder krav til regulering af fem forskellige stoffer, og heraf har Danmark udsigt til at misse forpligtelsen til at leve op til de to. Det gælder for ammoniak og fine partikler.

»2020 bliver svært. Man skal aldrig sige aldrig, men der er en ret stor forskel mellem målsætningen og det forureningsniveau, der er udsigt til nu. Det er ikke, fordi man ikke har været klar over, at der skal gøres noget. Spørgsmålet er, om der er blevet gjort nok i tide«, siger Ole-Kenneth Nielsen.

Socialdemokratiets miljøordfører, Christian Rabjerg Madsen, kalder det »en grøn tilståelsessag« for miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V).

»Det ser ikke godt ud for regeringen. Men i virkeligheden er det jo ikke det største problem. Vi skal ikke have god luftkvalitet for EU’s skyld, men for danskernes. Det er sundhedsskadeligt og dermed dyrt i sundhedsudgifter. Regeringen gør simpelthen ikke nok for at forbedre det«, siger han

Fra miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen lyder det, at den tidligere regering fastsatte målet, men hverken anviste finansiering eller metoder til at opnå det.

»Det skal med i ligningen«, skriver ministeren i en mail til Politiken.

I efteråret præsenterede regeringen et klima- og luftudspil, der præsenterer en række bud på forbedringer. Ministeren henviser til, at regeringen er godt i gang med at lægge grundlaget for yderligere reduktioner.

»Vi har afsat 160 millioner kroner til ammoniakreducerende tiltag, der vil bidrage til, at vi når i mål. Derudover går vi videre end nogen anden regering med initiativer inden for blandt andet transport, skibsfart, landbrug og brændeovne«, lyder det videre i det skriftlige svar.

EU har gjort sit

Det Økologiske Råd har efter at have set redegørelsen indsendt et høringssvar, hvori miljøorganisationen udtrykker bekymring over manglende politisk handling på området.

»Vi har sammen med Det Økonomiske Råd og mange andre længe gjort opmærksom på, at der var behov for en målrettet indsats på netop disse områder. Alligevel er næsten intet sket«, lyder det i høringssvaret.

Ifølge Miljø- og Fødevareministeriet kommer 94 procent af ammoniakudledningen fra landbruget. Kåre Press-Kristensen, som er seniorrådgiver i Det Økologiske Råd, forklarer, at de fine partikler stammer fra brændefyring.