Luftforurening er den store usynlige dræber Mere end 400.000 europæere dør hvert år som følge af udendørs luftforurening, viser ny EU-rapport. I Danmark er tallet 2.800.

Når vi indånder luft, især i byerne, får vi sundhedsskadelige partikler og gasser ned i lungerne, hvilket kan føre til kræft eller hjerte-kar-sygdomme med dødelig udgang.

Det sker for mere end 400.000 europæere, som hvert år dør som følge af luftforurening, fastslår ny rapport fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA). Herhjemme er tallet ifølge rapporten 2.800 personer.

»Rapporten bekræfter vores værste anelser«, siger Kåre Press-Kristensen fra Det Økologiske Råd, som ikke er overrasket over, at tallet er så højt.

»Det viser klokkeklart, at luftforurening er en af de største dræbere i Danmark og EU. Selv om det er gået fremad i de seneste 30 år med at begrænse den, går det alt for langsomt. Luftforurening er den stille, usynlige dræber«, siger han.

EEA-rapporten ser på, om landene overholder EU’s grænseværdier for, hvor mange partikler der er i luften. Den ser samtidig på, om man opfylder de skrappere WHO-krav.

De fleste lande – herunder Danmark – ligger omkring eller under EU-grænserne for de forskellige typer luftforurening, men er langt fra WHO’s anbefalede værdier.

Et eksempel er de små partikler, som kommer fra eksempelvis brændeovne eller landbrug, men også findes i højere koncentrationer ved trafikerede veje i byerne. Her er det ifølge WHO mere end 80 procent af europæerne, som bliver udsat for skadelige mængder af de små partikler.

Det bekymrer Steffen Loft, der er institutleder ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.

»Det er veldokumenteret, at den partikelforurening øger dødeligheden i størrelsesordenen 12-15 procent, hvilket er en meget voldsom risikofaktor, når det dækker hele befolkningen«, fortæller Steffen Loft.



Alle lande er skurke

Det kan være svært at undgå skadelig luftforurening. Selv om man skulle få den tanke at flytte ud af storbyerne, viser tal fra EEA-rapporten, at der også er relativt høj luftforurening på landet.

Det skyldes, at størstedelen af luftforureningen er luftbåren og flytter sig på tværs af grænser. To tredjedele af luftforureningen kommer således blæsende ind over grænsen fra andre europæiske lande, mens Danmark også sender sin del af luftforurening videre.

»Alle lande er i virkeligheden skurken«, siger Kåre Press-Kristiansen fra Det Økologiske Råd i forhold til at bidrage til luftforureningen.

»Det er derfor, det er så vigtigt, at Danmark går forrest og lægger sig i selen for nogle mere ambitiøse mål på det område«, siger han.

Han peger på, at man herhjemme kunne starte med at beskatte brændefyring, give store og mellemstore byer lov til at indføre miljøzoner for at nedbringe forureningen fra dieselbiler samt indføre en afgift for udledning af ammoniak i landbruget.

»Det er ideen om, at den, som forurener, betaler for den skade, han påfører samfundet. Man kunne så bruge provenuet fra ammoniakafgiften til støtte og innovation af miljøteknologier inden for landbruget«, slutter han.