Klimabevægelsen vokser, men international klimapolitik flytter sig ingen steder

Den internationale klimabevægelse tiltager i styrke, men alligevel rykker den internationale klimapolitik sig ikke. På det ene klimatopmøde efter det andet kan man i bedste fald enes om tiltag, der er helt utilstrækkelige til at imødegå den globale opvarmning. Hvorfor?

Om forfatteren Peter Birch Sørensen Professor i økonomi ved Københavns Universitet og Senior Fellow ved Kraka. Han har tidligere været overvismand og formand for Klimarådet. Peter Birch Sørensen skriver klimakommentarer for Politiken.

Den vigtigste årsag er nok, at gevinsten ved det enkelte lands klimapolitik primært tilfalder andre lande, da et stabilt klima er et fælles globalt gode. Det frister det enkelte land til at køre på frihjul og satse på, at andre lande løser klimaproblemet ved at sænke deres CO 2 -udledninger.

Der er flere andre årsager. Klimaforandringerne påvirker verdens lande forskelligt, så nogle lande opfatter problemet som mindre presserende end andre. Landene har forskellige omkostninger ved at sænke udledningerne, og der er store forskelle i deres velstandsniveau. Begge dele betyder, at byrden ved at reducere udledningerne opleves forskelligt. Den store ulighed inden for det enkelte land kan også blokere for en effektiv klimaindsats på grund af intern konflikt om fordelingen af omkostningerne.

Dertil kommer den klassiske strid mellem rige og fattige lande: De fattige lande påpeger, at de rige lande har hovedansvaret for at løse klimaproblemet, da de er ansvarlige for det meste af den CO 2 , der er ophobet i atmosfæren. De rige lande svarer, at problemet ikke kan løses, medmindre alle lande bidrager med væsentlige reduktioner af deres udledninger.

I mange år har man diskuteret, hvordan man kan bryde dødvandet i de internationale klimaforhandlinger. Nogle har foreslået en ændring af spillereglerne for den internationale handel, så det bliver tilladt at lægge en CO 2 -told på import af varer fra lande, der ikke yder nok til reduktion af CO 2 -udledningerne. Tolden skal stå i forhold til det skønnede CO 2 -indhold i de importerede varer. En CO 2 -told vil tilskynde fodslæbende lande til at deltage i det internationale klimasamarbejde og vil beskytte konkurrenceevnen i de lande, der går forrest med reduktion af udledningerne.

I praksis er det svært at måle CO 2 -indholdet i en importeret vare, fordi det kræver kendskab til den anvendte teknologi i hele processen med produktion og transport af varen. Derfor har andre foreslået, at man i stedet lægger en gammeldags told på alle varer importeret fra lande, der ikke bidrager til den globale klimaindsats. Det vil ikke være så målrettet som en rendyrket CO 2 -told, men vil til gengæld nemmere kunne administreres.

Kan udløse handelskrig

Ulempen ved at bruge told som våben i klimakampen er dog, at det kan udløse en ødelæggende handelskrig mellem ’sorte’ og ’grønne’ lande.