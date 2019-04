Dansk byggeri vil rykke fra politikerne på klimaet

Folketinget og regeringen har gjort for lidt for at håndtere den store klimaudfordring i byggeriet. Det mener to store brancheorganisationer, der nu foreslår nye tiltag og regler for at sænke klimabelastningen.

Begge forslag er hver især vidtgående og kan blive banebrydende – især for kæmpestore nybyggerier, men også helt ned til det enkelte parcelhus. Men det er der også brug for, mener de to organisationers direktører. For byggebranchen står for op mod 40 procent af den globale udledning af drivhusgasser, og branchen er nødt til at få tallet ned – og hurtigt.

»Ved det seneste energiforlig kiggede man alt for lidt på byggeriet. Man droslede det ned fra politisk side. I hele branchen synes vi, at energieffektivitet og klima skal fylde mere«, siger Thomas Uhd, der er branchedirektør i Dansk Beton. Han er ankermand for en ny erhvervsalliance, der har som mål at halvere klimaudslippet fra beton i løbet af kun et årti.

Nogenlunde samme holdning har Henrik Garver, der er direktør for Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI):

»Bygninger har ikke fyldt meget i klimadebatten, selv om de er rigtig væsentlige for både bæredygtighed og klimamål«, siger han.

Vi er kommet bagud i Danmark Henrik Garver, direktør, FRI

»Vi er kommet bagud i Danmark, og det skyldes nok i høj grad, at vi har haft meget fokus på energi. Vi er kommet rigtig langt, når det gælder om at sænke energiforbruget, men det er vi så kommet til at hvile lidt på, så vi ikke har fået de andre elementer med.«.

FRI ønsker nye regler, der tvinger alle byggeprojekter til at beregne et samlet klimaregnskab for hele en bygnings levetid, før den opføres. Et mål, der allerede er indført i Norge, Holland, Frankrig og Østrig og i forskellige versioner er på vej i Sverige, Finland, Tyskland og Storbritannien – men ikke umiddelbart i Danmark.

Klima- og energiminister Lars Chr. Lilleholt (V) er helt uenig i, at regeringen gør for lidt for klimaet, eller at energiforliget fra juni 2018 – der havde alle ni partier i Folketinget bag sig – skulle være uambitiøst.

»Danmark er et foregangsland, og det skal vi fortsat være«, siger han, men medgiver dog, at han godt kunne tænke sig at se flere klimatiltag i byggeriet. Derfor har staten allerede støttet udviklingsarbejdet med beton økonomisk, og han vil også gerne se nærmere på ingeniørernes forslag.

»Jeg har nogle gange savnet svar fra branchen på, hvad der kan gøres. Men hvis branchen har gode forslag, der ikke bare handler om nye tilskudspuljer, så er min dør åben«, siger han.

Den store udfordring

Hvor stort klimaproblemet er i byggeri, er omdiskuteret. Men det er stort.

I 2018 konkluderede en stor FN-undersøgelse, at byggeri og drift af bygninger stod for 36 procent af det globale energiforbrug og for 39 procent af udslippene af drivhusgasser. Tallet dækker alt fra cement- og stålproduktion over gravkøers brændstofforbrug til lys og varme i de færdige bygninger.

Ser man mere isoleret på for eksempel produktionen af verdens mest populære byggemateriale, beton – herunder cement – så står det for alene for omtrent 5 procent af det globale udslip af drivhusgasser.

Danmark er en stor producent, og branchen erklærer, at man tager problemet alvorligt: Som Politiken beskrev i februar, har producenten Aalborg Portland for eksempel udviklet en ny type grøn cement, som kan spare op mod 18 procent CO 2 i produktionen. Og Teknologisk Institut fortalte kort efter, at en anden ny cementtype måske kan spare helt op mod 30 procent af udslippet.

Men der skal mere til, mener 20 aktører i byggebranchen, herunder ikke blot cement- og betonproducenter, men også blandt andre arkitekter, forskere og store bygherrer som Pension Danmark og Region Hovedstaden. De har dannet Bæredygtig Beton Initiativ, der nu har lavet en markant handlingsplan: CO 2 -aftrykket fra betonbyggeri skal frem til 2030 falde 45-50 procent.

Det er et tal, der kræver mere end bare vidundercement, understreger Thomas Uhd fra Dansk Beton. For eksempel skal man måske udnytte, at betonarmering ikke behøver at være lige så tyk i 10. etage som i stueetagen. Eller man kan »udfordre arkitekterne lidt« på de kunstneriske visioner eller materialebrug, som han siger.

Det enorme fokus på klimavenligt byggeri har medført dårlig arkitektur