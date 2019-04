Professor: Etbarnspolitik er urealistisk men nødvendig Professor bag forslag om etbarnspolitik tror ikke, det kan gennemføres, men mener, debatten er nødvendig.

Sammen med en række andre miljø- og klimaeksperter foreslår professor ved Aarhus Universitet Jørgen E. Olesen at indføre etbarnspolitik i lande med mange unge mennesker.

Overbefolkning er en stor trussel mod klimaet, og derfor bør man begrænse retten til at få børn, mener forskerne.

Ritzau har talt med Jørgen E. Olesen om forslaget, der rummer både praktiske og etiske udfordringer.

Hvorfor er overbefolkning et problem, vi skal sætte ind overfor?

»Det er ikke kun her, der skal sættes ind, men det er fundamentalt afgørende. Især de steder i verden hvor man kæmper med fattigdom og ressourceknaphed«.

Verdens voksende befolkning truer klimaet En række klima- og miljøeksperter foreslår lørdag i Jyllands-Posten, at man i lande med mange unge mennesker indfører etbarnspolitik for at bremse befolkningsvæksten.

De mener, at verdens voksende befolkning er den absolut største klimaudfordring, og at retten til at få børn derfor må begrænses.

Læs her, hvor meget befolkningsvæksten er steget i verden, og hvordan prognoserne ser ud.

Befolkningstallet i Indien er næsten tredoblet fra 553 millioner i 1970 til knap 1,4 milliarder i dag.

Der kommer omkring 14,7 millioner indere til hvert år.

I 2024 forventes Indien at passere Kina som den mest folkerige nation i verden. Ifølge prognoserne vil der være knap 1,7 milliarder indbyggere i Indien i 2050.

I FN's seneste befolkningsprognose forventes det, at halvdelen af befolkningstilvæksten verden over fra 2017-2050 vil være koncentreret i ni lande: Indien, Nigeria, Den Demokratiske Republik Congo, Pakistan, Etiopien, Tanzania, USA, Uganda og Indonesien. Landene er rangordnet efter deres forventede bidrag til den samlede vækst i absolutte tal.

Afrikas befolkning ventes at blive fordoblet frem til 2050.

Befolkningen i de 47 fattigste lande i verden ventes at stige med 33 procent fra 2017 til 2030.

Lige nu er der 33 megabyer i verden, men FN regner med, at der i 2030 er 43. En megaby er en by med mere end 10 millioner indbyggere. Kilder: Jyllands-Posten, DR Vis mere

»Der er en knaphed på ressourcer både til at dyrke landbrug eller tilstrækkelig gode job, som ikke findes, fordi det er svært at få uddannet befolkningen hurtigt nok«.

»Det øger også presset på naturressourcer og gør det i sidste ende svært at løse klimaproblemerne«.

Er det ikke lidt for nemt for os at bede andre om at løse problemerne?

»Det er alt, der skal tages i brug, hvis vi skal sikre, at den her klode kan oprette et nogenlunde funktionsniveau, så selvfølgelig skal vi også gøre noget«.

»Det bliver altså betydeligt nemmere, hvis vi ikke er så mange mennesker. Skal vi så også skære ned i, hvor mange der fødes i Danmark? Det kan da godt være, men vi har ikke samme problem som i mange udviklingslande, hvor befolkningspyramiden er ufatteligt skæv«.

Er der international opbakning?

»Ikke så meget. Problemet er, at der ikke bliver talt om det og heller ikke stort i de sammenhænge, hvor jeg kommer«.

»Jeg tror, det her lige så meget er et spørgsmål om at sikre, at de befolkninger også har en velstandsudvikling«.

»Det er meget svært at sikre en velstandsudvikling, når der hele tiden kommer flere mennesker til«.

Er det overhovedet realistisk at gennemføre?

»Der er meget, som ikke er realistisk. Det er det her ikke, fordi vi har ufattelig elendig regeringsførelse og blandt andet religion, som spænder ben for det«.

»Det er sikkert kun realistisk i lande og stater med en meget stærk regering. Det har Kina, så måske kan det kun lade sig gøre der«.

»Det er rigtig svært i demokratier og i lande, hvor religion spiller en stor rolle, fordi det ofte er imod religionens natur, fordi der er stærkt fokus på etiske spørgsmål og individets rettigheder, som også er i demokratier«.

»Det, der kan være realistisk, er, at man begynder at diskutere det, således at regeringer, stater og religioner i det mindste ikke understøtter en stor børneflok«.

Etbarnspolitik strider mod retten til at stifte familie og få børn. Hvad vejer tungest - hensynet til fællesskabet eller individet?

»Det er et svært etisk dilemma mellem individets og fællesskabets hensyn. Jeg synes med de kriser, vi står overfor, at fællesskabet må veje meget tungt her«.

