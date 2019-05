Klimarådet anbefaler CO2-afgifter på flyrejser

Det er på tide, at danske politikere begynder at arbejde på internationalt plan for indførelsen af CO2-afgifter på flyrejser, mener Klimarådets formand.

Flyrejser er et stort og stigende problem for klimaet.

Derfor er der ingen vej uden om CO2-afgifter på flyrejser. Det siger Peter Møllgaard, formand for Klimarådet, til DR:

»Vi bør lægge nogle afgifter på den CO2, som bliver brændt af i atmosfæren, når man flyver, så flyrejser kommer til at afspejle den sande pris, som det koster at flyve. Vi bliver nødt til at betale den pris, det koster at udlede CO2«.

Opgørelser fra IATA, som er den internationale flytransportsammenslutning, viser, at flytrafikken i Danmark og andre euorpæiske lande vil stige med to procentpoint om året frem mod 2037.

Behov for internationale løsninger

Peter Møllgaard erkender, at problematikken omkring miljøafgifter på flyrejser er kompliceret, og at det vil være mest hensigtsmæssigt, hvis afgifterne indføres på baggrund af internationale aftaler. Til en begyndelse på nordisk eller europæisk plan.

»Både Norge og Sverige er længere fremme end Danmark på det her område. Og Belgien og Holland er kommet med forslag til, at vi skal lave en fælles afgift i EU. Der kunne man jo godt som dansk politiker sstøtte op om de tiltag«, siger han til DR.

Alle partier i blå blok er imod CO2-afgifter på flyrejser - bortset fra de konservative, som foreslår en afgift på flybrændstof.

I rød blok er alle partier på nær Socialdemokratiet for klimaafgifter på flyrejser. Politiken spurgte tidligere på året en række partier til deres holdninger.

»Vi vil lave en ordning, hvor miljøafgiften stiger, i takt med hvor meget rejsen belaster miljøet«, sagde Karsten Hønge, SF’s transportordfører. »Derfor forslår vi, at miljøafgiften skal være 60 kroner i Danmark og Europa, mens mellemlange rejser til eksempelvis Beirut skal koste 200 kroner, og de lange rejser til Thailand eller USA skal koste 400 kroner. For børn skal afgiften være det halve«.

Alternativets klimaordfører, Rasmus Nordquist, vil have klimaafgift ligesom i de lande, Danmark normalt sammenligner sig med:

»Det skal være en progressiv afgift, så man betaler mere, hvis man flyver mange gange på et år. Det skal være en synlig afgift, hvor pengene skal være med til at finansiere den grønne omstilling. Blandt andet skal vi understøtte en elektrificering af flytransporten og flytte passagererne over i tog og opgradere skinnenettet«, sagde han.

Socialdemokratiet er imod forbrugsafgifter, fordi de har social slagside, forklarede partiets klimaordfører, Jens Joel.

»Socialdemokratiet mener ikke, det er rimeligt, at dem med færrest midler skal betale den største del af klimaregningen relativt set«.

Heller ikke Dansk Folkeparti er tilhænger af CO2-afgifter.

»Indfører man en afgift på eksempelvis 50 kroner, vil det ikke have nogen mærkbar effekt på antallet af rejser og derfor ingen miljøgevinst. Dermed vil afgiften kun tjene fiskale formål. Lægger man afgiften markant højere, vil den sikkert have en effekt på antallet af rejser, men vil så svække mobiliteten og dansk erhvervsliv til skade for dansk økonomi«, sagde Mikkel Dencker, partiets klimaordfører.