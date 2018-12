11 grønne organisationer foreslår klimaafgift på flyrejser

Det er hårdt for klimaet, når vi sætter os ind i et fly. Derfor er det nødvendigt at begrænse antallet af flyrejser.

Det mener en gruppe af 11 organisationer anført af foreningen VedvarendeEnergi, som sammen foreslår at indføre en klimaafgift på flyrejser.

»Flyvning er en af de største klimabelastninger, vi har. Det er et af de områder, der er stigende, og derfor mener vi, at der er behov for regulering«, siger Gunnar Boye Olesen, politisk koordinator hos VedvarendeEnergi.

Gruppen består derudover blandt andet af Greenpeace, Danmarks Naturfredningsforening og Det Økologiske Råd.

Derudover indgår en række mindre organisationer, der på hver sit område arbejder med grøn omstilling.

De 11 grupper mener, at man er nødt til at indstille sig på at rejse mindre i fly fremover, hvis de internationale klimamål skal nås.

Gruppen anbefaler politikerne at kigge mod Sverige, Norge og Tyskland, hvor der allerede er indført afgifter på flyrejser.

I Norge er der en afgift på 65 kroner på alle flyrejser.

Indtægtes skal øremærkes grøn omstilling

I Sverige er afgiften på 45 kroner i Europa. Rejser i resten af verden beskattes med 182-292 kroner afhængig af længden.

»Vi synes ikke, at vi skal være et sort hul, hvor manglende flyafgifter tiltrækker billige flyselskaber til Danmark«.

»Hvis man kan købe en billig billet med Ryanair til London, så betyder en ekstra afgift trods alt noget, i forhold til om man så i stedet vælger at tage en weekendtur med tog til Hamburg eller København«, siger Gunnar Boye Olesen.

Idéen er, at indtægterne fra flyafgifterne skal øremærkes til grøn omstilling i transportsektoren.

Derudover ønsker organisationerne, at forbrugerne bliver mere opmærksomme på, hvordan flyrejser påvirker klimaet.

»Vi håber, at der kan komme en bemærkning på billetten om, at der er en klimaskadeafgift på flybilletten, så man kan se, at der er en skade på klimaet ved det, man gør«, siger Gunnar Boye Olesen.

På Christiansborg har blandt andet SF og Alternativet også foreslået en afgift på flyrejser.

ritzau