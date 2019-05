15 uafhængige forskere i dyster FN-rapport: Vi når ikke verdensmålene - på nogle områder går udviklingen endda den forkerte vej

Mere menneskeskabt affald, global opvarmning og tab af biodiversitet. FN-rapport peger på, at vi stadig ikke kan finde ud af at forbedre menneskers levevilkår uden at belaste kloden.

Bevidstheden om klimaforandringer og om vigtigheden af bæredygtig udvikling har aldrig været så stor som i dag.

Alligevel går udviklingen mod en mere bæredygtig verden så langsomt, at det vil være umuligt at nå de 2030-mål, som landene i FN har opsat for at redde kloden. Faktisk går det den forkerte vej på fire parametre:

Verden oplever voksende ulighed

Den globale opvarmning er stigende

Biodiversiteten er truet

Mængden af affald skabt af mennesket vokser

Det er det dystre budskab fra 15 uafhængige forskere i en rapport, som nu bliver sendt til FN’s medlemslande, der skal kommentere og tage stilling til de anbefalinger, forskerne fremlægger.

Fakta FN’s verdensmål FN’s lande vedtog i 2015 i New York 17 såkaldte verdensmål for 2030. De var en opfølgning på otte tidligere mål med deadline i 2015. De 17 mål er: 1. Afskaf fattigdom 2. Stop sult 3. Sundhed og trivsel for alle, herunder at afslutte epidemier som aids og malaria 4. Kvalitetsuddannelse for alle børn 5. Ligestilling mellem kønnene 6. Rent vand og sanitet til alle 7. Bæredygtig energi – elektricitet til alle og omstilling til grønne energikilder 8. Anstændige jobs og økonomisk vækst, herunder at fremme iværksætterkultur 9. Industri, innovation og infrastruktur, herunder adgang til internettet for alle 10. Mindre økonomisk ulighed 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund, bl.a. bedre offentlig transport og grønne frirum 12. Ansvarligt forbrug og produktion, herunder mindre madspild og mindre miljøbelastning 13. Klimaindsats, herunder begrænsning af den globale opvarmning til 2 grader 14. Livet i havet – bæredygtig forvaltning af havene og fjernelse af forurening 15. Livet på land – bevarelse af skove, økosystemer og biodiversitet 16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner 17. Partnerskaber for handling; fremme af handel og samarbejde nord-syd og syd-syd Kilde: FN



Forskerne er udpeget af FN til hver fjerde år at skrive en Global Sustainable Development Report, som gør status på, hvordan det går med at nå de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, som verdens stats- og regeringsledere enstemmigt vedtog i 2015. Det er dermed den første statusopgørelse i et af FN’s mest ambitiøse programmer nogensinde.

Rapporten er endnu ikke offentliggjort, men Politiken har fået en kopi. Den bygger på eksisterende videnskabelig litteratur og informationer fra en mængde kilder inklusive fra FN-systemet selv.

Når det går fremad, betaler miljøet prisen

Forklaringen på, at kloden stadig lider overlast, er ifølge forskerne ikke svær at finde. Den hænger sammen med fremskridt på andre parametre.

For vi har stadig ikke fundet ud af, hvordan vi kan forbedre menneskers levevilkår uden at belaste kloden. Hvordan vi får økonomisk, social og miljømæssig udvikling til at være bæredygtig – samtidig.

For når væksten stiger, flere mennesker kommer ud af fattigdom, får uddannelse, bedre sundhed, indkomst, så betaler miljøet prisen.

Målene hænger sammen

Forskerne peger i øvrigt på, at nogle af FN’s mål kan modarbejde hinanden. Et godt eksempel på det er, når det gælder fødevarer.

På den ene side anslår rapporten, at omkring 1,5 milliarder mennesker er fejlernærede, mens 821 millioner kronisk er underernærede. At brødføde dem og den i øvrigt voksende befolkning kræver, at der produceres flere fødevarer.

Men på den anden side opgør forskerne, at landbrug er ansvarlig for 80 procent af tabet af biodiversitet, og at landbruget skader økosystemer ved brugen af kunstgødning og pesticider. Dertil kommer, at vores fødevareproduktion bidrager væsentligt til drivhuseffekten og dermed til klimaforandringerne.

På den måde kan målet om at afskaffe sult modarbejde målet om at mindske klimabelastningen. Og at mætte alle munde og samtidig nå FN’s klimamål lader sig kun gøre, hvis der samtidig sker en radikal grøn omstilling af landbruget, skriver forskerne.

Investeringer i vedvarende energi skal fordobles

Ifølge forskerne har vi faktisk teknologiske løsninger, som kunne være med til at afbøde ødelæggelserne af kloden. Men den teknologi er langt fra tilgængelig i alle lande.

Det gælder eksempelvis adgangen til ’grøn’ elektricitet. Tæt på en milliard mennesker har ikke adgang til elektricitet, især på det afrikanske kontinent, og mere end 3 milliarder mennesker er afhængige af brænde for at lave mad. Det forurener og belaster befolkningens sundhed.

Men der findes faktisk teknologi, eksempel solceller og vindmøller, der giver bæredygtige løsninger, men på trods af investeringer i vedvarende energiforsyning går det alt for langsomt i forhold til at nå 2030-målsætningen, skriver forskerne.

De henviser til International Energy Agency (IEA), der er handelsorganisationen OECD’s energitænketank. IEA har regnet ud, at hvis ikke investeringen i vedvarende energi fortsætter på samme niveau som i dag, vil fossile brændsler stadig være dominerende og udgøre op til 78 procent af den totale energi i 2030.

Skal det for alvor ændres, skal investeringerne i vedvarende energi fordobles, skriver forskerne. Sker det ikke, bliver det umuligt at leve op til Paris-aftalens mål om, at den menneskeskabte globale opvarmning ikke må føre til over 2 graders temperaturstigning.