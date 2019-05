Globryllup, gladiatorhjelm og klodens begravelse: Raportage fra Folkets Klimamarch i København

Klimaslogans, jubelråb og kloden i en rustvogn. Lørdag eftermiddag måtte al motordrevet trafik på vejene omkring Christiansborg vige for miljøvenlige gåben, da titusindvis af demonstranter vandrede gennem indre by i kamp for klimaet.