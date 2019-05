København er nok den by i verden, der går mest ambitiøst til klimakrisen, mener ekspert. Ret kritikken mod Christiansborg i stedet for, siger overborgmesteren.

Det må have gibbet i overborgmester Frank Jensen (S), da han lørdag eftermiddag sammen med mange tusinde andre klimabekymrede borgere stod på Christiansborg Slotsplads for at lytte til det svenske klimaikon, 16-årige Greta Thunberg.