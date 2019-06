»Lige nu famler vi lidt i blinde«: Forskere beder om 350 millioner til at forudsige fremtidens hedebølger

Danmark formår ikke at samle sin viden på klimaområdet, mener to ledende forskere. De foreslår, at der sættes penge af til et nationalt forskningscenter. Flere partier er positive over for ideen.

Sommeren 2017 var våd og solfattig. Sommeren 2018 var bragende varm og tør. Hvordan pokker hænger det sammen – og hvad er sandsynligheden for, at de kommende år vil byde på det ene eller det andet?

Det er spørgsmål som disse, to af Danmarks ledende klimaeksperter gerne vil have, at Danmark bliver bedre til at besvare. Derfor har de skrevet et åbent brev til de fire partiledere i Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten, der i øjeblikket er i regeringsforhandlinger. Debatindlægget bringes i dag i Politikens debatsektion.

Her foreslår de, at Danmark satser stort på klimaområdet og opretter et nationalt klimacenter, der kan samle al tilgængelig klimaviden fra de danske universiteter og andre institutioner som Danmarks Meteorologiske Institut (DMI). Pris: 35-40 millioner kroner om året i mindst 10-12 år.

De to, der begge er professorer i klimaforskning, er Jens Hesselbjerg Christensen fra Institut for Is-, Klima- og Geofysik på Københavns Universitet og Sebastian Mernild, der er direktør for det norske klimaforskningscenter Nansen Centeret. Begge har flere gange deltaget i arbejdet i FN’s klimapanel, IPCC.

Sebastian Mernild forklarer over for Politiken, at Danmark er god til vejrudsigter, der rækker nogle uger eller måneder frem. Men for at kunne give et godt statistisk bud på vejret et eller flere år frem i tiden, skal man kende de underliggende mekanismer i klimaet, så man kan give et bud på vejret et årti frem.

Det, vi nødig vil, er at blive taget på sengen ligesom sidste år, hvor landbruget tabte milliarder Sebastian Mernild, Nansen Centeret

»Det, vi nødig vil, er at blive taget på sengen ligesom sidste år, hvor landbruget tabte milliarder. Det har vi ikke råd til sker to eller tre gange i de kommende 10-20 år«, siger han. »Tænk, hvis vi allerede nu kunne forberede os på, om sommeren 2021 med høj sandsynlighed bliver kold som i 2017 eller tør som i 2018. Lige nu famler vi lidt i blinde«.

Hans egen institution, Nansen Centeret i Bergen, er et eksempel på det, de to forskere savner i Danmark, siger han. Centeret har fungeret i 32 år som et nationalt samlingscenter og paraplyorganisation for klimaforskning.

Det, der i Danmark lignede mest, var Danmarks Klima Center, der hørte under DMI, og som Jens Hesselbjerg Christensen stod i spidsen for. Centeret blev nedlagt i 2014 på grund af besparelser.

»Mens der i Danmark over de senere år er skåret ned på klimaforskningen, har man eksempelvis oprustet i Norge«, skriver de to forskere i det åbne brev til de fire partiledere. »En satsning, som vi i Danmark må tage ved lære af«.

Forskerne understreger, at centeret også skal sikre, at dansk viden bliver bedre repræsenteret internationalt.

»Set i forhold til en ambition om, at Danmark igen kan gøre sig fortjent til den grønne klimaførertrøje, vil en sådan faglig oprustning give den danske regering flere muskler i de fortsatte og nødvendige internationale forhandlinger på klimaområdet«, skriver de.

Politikere: Det må vi se på

Forslaget kommer efter en valgkamp, hvor alle de siddende folketingspartier sagde, at de ville skrue op for klimaforskningen.