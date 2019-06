Slettet EU-klimamål skuffer og bekymrer energiselskaber Uden et fælles mål om klimaneutralitet i 2050 bliver det sværere at justere klimakursen, mener Dansk Energi.

Torsdag aften var EU's stats- og regeringschefer enige om at fastsætte et mål om klimaneutralitet i 2050, afslørede udkast til konklusioner fra et EU-topmøde i Bruxelles.

Men disse mål blev fjernet, da teksten lidt senere blev godkendt af EU-landene, og det bekymrer og skuffer flere internationale ngo'er og Dansk Energi.

»Det er i vores øjne dybt skuffende, da der har været en klar positiv bevægelse, og så har du nogle lande, der i sidste øjeblik formår at blokere«, siger viceadministrerende direktør i Dansk Energi, Anders Stouge.

Man løber allerede for langsomt

Problemet er ifølge Stouge blandt andet, at man uden et 2050-mål fjerner presset på, at man skal justere kursen med skærpede mål for 2030.

Vicedirektøren henviser til EU-Kommissionens evalueringer af udkast til nationale klimaplaner, som blev offentliggjort tidligere på ugen.

»I disse kan man se, at man allerede løber for langsomt«, siger Anders Stouge.

For internationale miljø- og klimaorganisationer har det været helt afgørende, at EU-landenes stats- og regeringschefer gav hinanden håndslag på 2050-målet.

Dermed ville Europa kunne lægge pres på resten af verden og skubbe på udviklingen, når der er FN-klimamøde i New York 23. september.

Mener der bør indkaldes til krisemøde

EU-klimarådgiver hos Greenpeace Sebastian Mang mener, at EU-landene må indkalde til et krisemøde om klimaet i september.

»Tomme ord kan ikke genopbygge et hus, der er styrtet sammen i et mudderskred eller betale erstatning til en landmand, der har mistet sin høst i tørken«, siger Mang i en skriftlig kommentar.

I en fodnote til konklusionerne fra EU-topmødet hedder det, at hovedparten af EU-landene vil være klimaneutrale i 2050. Men fraværet af et fælles mål i teksten er et enormt nederlag, mener WWF Verdensnaturfonden.

»EU har tildelt sig selv et kæmpe slag i forhold til at være førende på klima. Men skuffer alle dem, som har appelleret til klimahandling de seneste måneder og reducerer deres håb for et klimaneutralt Europa til en fodnote«, siger Ester Asin, som er WWF-chef for EU-politik.

ritzau