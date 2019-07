Stor international undersøgelse: I 2050 vil temperaturerne i København være de samme som i Paris

Om kun 31 år vil København have et klima, der minder om en af danskernes yndlings feriedestinationer. Paris.

I 2050 vil de varmeste måneder gennemsnitligt være fem grader varmere end i dag, og gennemsnitstemperaturen for hele året vil være to grader varmere end i dag. Det viser et nyt studie fra Crowther laboratoriet ved Zurich University.

Det lyder måske umiddelbart som en dejlig tanke. Strøget i København vil få samme varme glød som Champs Elysées i Paris. Amager Strandpark bliver til et rent ferieparadis for solhungrende danskere, der aldrig mere behøver søge mod sydens sol.

Men virkeligheden er desværre noget mere dyster. Hundredvis af storbyer verden over vil opleve langt flere tilfælde af oversvømmelse, tørke og større klimakatastrofer i 2050. Og derfor er der grund til bekymring, mener forskerne bag undersøgelsen.

»Selv om vores undersøgelse har visse usikkerheder, og forudsigelser kan forandre sig ligesom verden ændrer sig, så mener vi, at det her er beviset på, at der skal udvikles langt mere målrettet og omfattende klimastrategier«, skriver forskergrupper fra Crowther laboratoriet.

Helt konkret vil 77 procent af verdens byer opleve signifikante klimaforandringer. 22 procent vil få et klima, der hidtil aldrig før er set.

Forskerne bag undersøgelsen har forsøgt at forudse, hvordan klimaet vil være i 520 storbyer over hele verden, og har sammenlignet det med, hvordan klimaet er i dag.

Konsekvensen af det »mest optimistiske scenarie«

Mens Københavns klima vil minde om Paris’ i 2050, kommer Madrid til at føles som Marrakesh, Seattle som San Francisco, og New York vil være lige så varm som Virginia Beach.

Men undersøgelsen tager kun sit afsæt i »det mest optimistiske scenarie«, forklarer forskerne. Derfor kan de fremtidige temperaturstigninger og klimakatastrofer være langt værre.

Forskerne har nemlig taget udgangspunkt i en fremtid, hvor lande verden over allerede har indført en sådan klimapolitik, at verdens CO2 udslip er stabiliseret omkring 2050.

Det betyder, at de globale temperaturstigninger gennemsnitligt vil være 1,4 grader i 2050.

Tropeområder som store dele af Mellem- og Sydamerika samt Afrika, der ellers er kendt for sine lange, våde perioder med regn, vil ikke opleve det store temperaturskifte. Men regnen vil der blive langt, langt mindre af.

De tørreste måneder vil være 14 procent tørrere i 2050.

Temperaturstigningerne vil derimod ramme det centrale Europa hårdt. Lande som Slovenien, Ungarn, Kroatien og Italien vil opleve gennemsnitlige temperaturstigning på otte grader i de varmeste måneder.

Du kan selv klikke dig rundt i undersøgelsen her.