Forholdsregler er i spil efter voldsomme varmerekorder flere steder i Europa

Det britiske institut World Weather Attribution har for eksempel beregnet, at den seneste hedebølge i juni blev gjort fem gange så sandsynlig af global opvarmning. Instituttets direktør, Friederike Otto, sagde ved den lejlighed til Politiken: »Vi ved, at hedebølger i Europa er en af effekterne af menneskeskabte klimaforandringer«.

Frygt for Notre Dame

Mens nogle europæere og turister glædede sig over det varme vejr, var andre mere bekymrede. For eksempel Philippe Villeneuve, der leder arbejdet med at genopbygge den parisiske kirke Notre Dame. efter branden i april. For hedebølgen kan få taget til at styrte sammen.

»Jeg er bange for, at murværket kan tørre ud, miste sin sammenhængskraft og sin strukturelle integritet, og, paf, så kan hvælvingerne styrte sammen«, sagde han torsdag til Euronews, mens temperaturen udenfor i Paris satte ny rekord med 41,7 grader.

Foto: Glyn Kirk/Ritzau Scanpix Trængsel på stranden ved Brighton.

I Sydtyskland måtte myndighederne lukke for sejlads på Donau for hotelbåde og bede pramme sejle med halv last, da vandstanden nogle steder faldt til 1,8 meter. Andre steder har myndighederne lært af hedebølgen i 2018 og udviklet nye metoder, der kan forhindre ulykker.

I Østrig, Schweiz og Tyskland males togskinnerne hvide, så de ikke varmes op og udvider sig. I Holland sprøjter flere byer salt ud på vejene, som om det var vinter– det suger væde fra luften og fra asfalten, så sidstnævnte køles ned og ikke klistrer så let. Og i Frankrig har selskabet EDF lukket to af sine atomkraftværker – bare for en sikkerheds skyld, siger en talsperson til CNN.

Den mest direkte trussel mod mennesker er hedeslag, fordi mange undervurderer, hvor meget varme de kan tåle. Det har fået Bob Ward, der er direktør i det britiske klimaforskningscenter Grantham Research Institute for Climate Change, til at foreslå at give hedebølger navne.