På et stort klimamøde i Bonn sveder de delegerede både af varme og af frustration. En hedebølge over Europa kædes sammen med klimaforandringer, men indenfor blokerer olielande for fremskridt.

I Frankrig har regeringen udsat skolernes afgangseksamen denne uge på grund af varmen. I Tyskland har brandvæsenet taget helikoptere i brug for at bekæmpe skovbrande. I Østrig bruger dyrepasserne vandslanger for at nedkøle orangutangerne i Wiens zoologiske have.