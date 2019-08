Peter Birch Sørensen: Debatten om biomasse blusser op igen – med god grund

FOR ABONNENTER

Et af de helt store spørgsmål i klimadebatten er, hvordan vi bruger biomasse fra træ i den grønne omstilling. Debatten er igen blusset op i Danmark, blandt andet fordi over 800 forskere i et brev til Europa-Parlamentet har advaret om, at EU er på vej til et massivt klimaskadeligt overforbrug af træbaseret biomasse i form af f.eks. træpiller og træflis.