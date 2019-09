Cape Town overlevede Dag Nul, men frygter stadig at tørste ihjel

Hvad sker der, hvis man løber tør for vand? Klimaforandringer har gjort spørgsmålet aktuelt for en række byer verden over. I Cape Town var det lige ved i foråret 2018, og byen blev kun reddet af en blanding af held og en massiv sparekampagne, der især ramte byens fattige. Nu deler byen sine erfaringer med andre, for problemet med vandmangel vil kun vokse de kommende år.