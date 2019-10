Fra Greta Thunberg til Frank Jensen: Nogle af verdens mest magtfulde borgmestre kommer til København, og Gretas øjne hviler på dem

I den kommende uge kommer borgmestre fra New York, Paris og mange andre af verdens største byer til København for at diskutere klimaløsninger. Du kan selv være med sammen med Politiken og nogle af verdens vigtigste borgmestre.

Hvis I vælger at svigte os, vil vi aldrig tilgive jer«, advarede 16-årige Greta Thunberg, da hun som leder af verdens grønne ungdomsoprør stop op ved det globale klimatopmøde i FN i New York for et par uger siden: »Alle kommende generationers øjne hviler på jer«, tilføjede hun og fik sakrale klapsalver og rosende ord fra alverdens ledere.