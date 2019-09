DF's klimaordfører: »Det er svært at finde argumenter imod den grønne omstilling«

Til manges overraskelse meddelte Dansk Folkeparti fredag, at partiet nu støtter regeringens ambition om at reducere udledning af drivhusgasser i Danmark med 70 procent frem mod 2030. Men Dansk Folkepartis politikere er ikke blevet forvandlet til klimatosser, forsikrer klimaordfører Morten Messerschmidt, som også forklarer, hvorfor han ikke mener, at vi kan redde klimaet ved at spise færre røde bøffer eller ændre vores adfærd på anden vis.