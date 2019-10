Dansk firma får central rolle i grøn omstilling af staten New York

Danmark har indgået en udvidet samarbejdsaftale med staten New York, der giver danske virksomheder priviligeret adgang til statens grønne omstilling. Og resten af USA vil se til New York, når de skal i gang, forventer en begejstret direktør for Dansk Industri.

Danmark fik under sidste uges klimauge i New York en central rolle i den grønne omstilling af staten New York. Og det kan ifølge Lars Sandahl Sørensen, topchef for Dansk Industri, føre til, at alle de mange danske virksomheder, der arbejder med at producere, styre og spare energi, står over for et gigantisk eventyr i USA. Han kan slet ikke få armene ned.