Den grønne og den sorte analyse: Der kan skrives to vidt forskellige fortællinger om Danmark som klodens klimafyrtårn

Opposition, erhvervsliv og pengetanke bakker op om regeringens grønne mål. Det taler for Danmark som en grøn vindernation. Imod taler blandt andet, at regeringen viger tilbage fra konkrete løsninger, og at Danmark fortsat er et olieland. Her får du den positive og den negative udlægning.