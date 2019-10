Hør podcast: Slavearbejde, korruption og piskeslag - hvorfor boykotter vi ikke Qatar som vært for store sportsbegivenheder? Hør podcast: Slavearbejde, korruption og piskeslag - hvorfor boykotter vi ikke Qatar som vært for store sportsbegivenheder?

Hør podcast: Slavearbejde, korruption og piskeslag - hvorfor boykotter vi ikke Qatar som vært for store sportsbegivenheder? Hør podcast: Slavearbejde, korruption og piskeslag - hvorfor boykotter vi ikke Qatar som vært for store sportsbegivenheder?

De seneste år har Qatar brugt milliarder på at være vært for store sportsbegivenheder. I aftes sluttede VM i atletik i oliestaten, og om tre år gælder det VM i fodbold. Men hvorfor skal store sportsbegivenheder afholdes i et overophedet diktatur, der importerer arbejdere under slavelignende forhold? Hvad får Qatar ud af det?