Danskerne har et af verdens største CO2 forbrug, men kun en tredjedel er villig til at gøre noget ved det

Vi er stadig langt fra at nå vores klimamål for 2050, alligevel er det kun en tredjedel af de adspurgte danskere i en Megafon-undersøgelse, der er villige til at gøre en større forskel for klimaet.

Danskerne siger ’nej tak’ til lavere forbrug, også selvom det er til fordel for klimaet.

En webundersøgelse fra Megafon, som bygger på svar fra 1.007 respondenter, viser, at det kun er en tredjedel, der »er villig til at gå markant ned i forbrug og velstand for at gå foran i kampen mod menneskeskabte klimaforandringer«.

Alligevel mener hele 83 procent, at de har et personligt ansvar for at være med til at bekæmpe klimaforandringer. Tallene viser samtidig en tendens til, at det er husstande med den højeste samlede indkomst, hvor der er færrest, der er villige til at gå ned i forbrug for klimaet.

I husstandene med højest indkomst er 29 procent »helt enige« eller »overvejende enige« i at de er villige til »at gå markant ned i forbrug og velstand for at gå foran i kampen mod menneskeskabte klimaforandringer«, hvor det i husstande med lavest indkomst er 41 procent, der er villige til det samme.

Tilsyneladende er mennesker med en god økonomi mindst villige til at ofre sig:

Hvis man kigger på dem, som er »overvejende uenige« eller »helt uenige« i udsagnet om villigheden, gælder det knap halvdelen både hos dem med højest og næsthøjest indkomst. Blandt borgere med lavest og næstlavest indkomst er procenten til gengæld faldet til 38 og 27, der ikke kan afse store ændringer i deres forbrug til fordel for klimaet.

En statistik fra Tv2 viser, at det er de rigeste ,der udleder mest CO2. Faktisk er det de 10 procent rigeste i verden, der udleder 49 procent af det samlede CO2 udslip.

Den viser derudover, at jo rigere man er, desto mere CO2 udleder man. Undersøgelsen fra Megafon viser således, at de rigeste, der udleder mest CO2, er mindst villige til at formindske deres forbrug til fordel for klimaet.

En gennemsnitsdanskers private forbrug udleder hvert år 12 ton CO2, og det er, uden det fælles offentlige forbrug til veje, sygehuse, skoler med mere er regnet med. Med det offentlige forbrug med i udregningerne er den enkelte danskers klimaaftryk 17 ton årligt. Skal vi nå vores klimamål for 2050, skal den enkeltes CO2 udledning ned på 2-3 tons om året.