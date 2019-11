Regeringen indgår klimapartnerskab med luftfartsbranchen

I bestræbelserne på at nå sin målsætning om 70 procent reduktion af CO2-udledningen i Danmark i 2030 har regeringen valgt at indgå et partnerskab med luftfartsbranchen.

Partnerskabet har til formål at komme med konkrete løsninger på, hvordan branchen kan bidrage til, at målene bliver opnået.

Det oplyser Transportministeriet i en pressemeddelelse.

»Vi er afhængige af luftfarten for at kunne komme effektivt rundt i verden. Derfor er det afgørende, at vi fortsat kan flyve«.

»Men vi må og skal flyve grønnere, end vi gør i dag«, siger transportminister Benny Engelbrecht (S) i pressemeddelelsen.

Partnerskabet med luftfartsbranchen er et af 13 klimapartnerskaber, som regeringen vil indgå med erhvervslivet.

Det bliver en fra luftfartsbranchen selv, der skal stå i spidsen for klimapartnerskabet.

Simon Pauck Hansen, koncerndirektør i SAS, er udpeget som formand for samarbejdet.

Det bliver hans ansvar at inddrage relevante parter fra sektoren i partnerskabet. Hvem det bliver, vil der blive taget stilling til i de kommende dage og uger, fortæller Simon Pauck Hansen til Ritzau.

Han mener, at når sektoren bidrager til udledningen, er det også 'naturligt', at den spiller en rolle i den grønne omstilling.

Simon Pauck Hansen peger på, at teknologiske løsninger kan drive udviklingen.

»Der er både ny teknologi på markedet i form af nye fly, og der er også teknologi på vej med nye brændstoffer, der kan hjælpe os med at drive den nuværende flydrift mere bæredygtigt«.

»Desuden pågår der også studier, som skal sikre en elektrificering af fremtidige fly - der er vi dog nok nogle år længere fremme«, siger Simon Pauck Hansen.

Han mener ikke, at løsningen er så simpel som at flyve mindre.

»Vi tror på, at det rette er at omstille industrien til en lavere udledning frem for at straffe industrien og føre den uden for landets grænser«, siger Simon Pauck Hansen.

Planerne udarbejdet i forbindelse med klimapartnerskaberne ventes at blive fremlagt for regeringen og offentligheden i februar 2020.

