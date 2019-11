EU-landenes investeringsbank dropper fossile investeringer

Fra slutningen af 2021 vil Den Europæiske Investeringsbank (EIB) ikke længere låne penge ud til virksomheder, der arbejder med fossile brændstoffer.

Samtidig forpligter banken sig til at låne endnu flere penge ud til projekter, der vil begrænse klimaforandringerne. Det oplyser EIB i en pressemeddelelse.

»Udledninger fra den globale energisektor nåede et rekordhøjt niveau i 2018. Vi skal handle hurtigt for at imødegå den udvikling«, siger bankens vicedirektør, Andrew McDowell.

Udledninger fra den globale energisektor nåede et rekordhøjt niveau i 2018. Vi skal handle hurtigt for at imødegå den udvikling Andrew McDowell, bankens vicedirektør

»EIB's ambitiøse lånepolitik er en vigtig milepæl i kampen mod den globale opvarmning«, siger han i pressemeddelelsen.

Banken er ejet af EU-landene og låner penge ud til virksomheder. Sidste år stod den for finansiering for 480 milliarder kroner.

Siden 2013 har banken lånt omkring 100 milliarder kroner ud til projekter inden for kul, olie og gas. Størstedelen har været til naturgas.

En del af den nye lånepolitik er, at EIB vil støtte investeringer i klimavenlige projekter med knap 7500 milliarder kroner i perioden 2021-2030.

Samtidig er der et mål om, at halvdelen af bankens investeringer i 2025 skal være til grønne formål.

Kritik: Beslutningen gælder først fra slutningen af 2021

Beslutningen om at droppe de fossile investeringer skal være et bidrag til, at EU-landene kan leve op til målsætningen i Paris-aftalen.

I Paris-aftalen er målet at holde den globale temperaturstigning under to grader i forhold til niveauet før industrialiseringen.

Verdensnaturfonden (WWF) kalder det meget positivt, at EIB vil udfase investeringer i fossile energikilder.

Men der er også enkelte kritikpunkter. WWF er kritisk over, at beslutningen først er gældende fra slutningen af 2021. Dermed kan der blive lånt penge ud til for eksempel gasprojekter i to år frem.

Samtidig vil det ifølge WWF i fremtiden fortsat være en mulighed at investere i gasledninger, som kan transportere grønne gasser.

»Men da grønne gasser ikke er i nærheden at af være klar kommercielt, er der en risiko for, at fossile gasledninger kan blive finansieret med den undskyldning, at de en dag kan blive brugt til grønne gasser«, skriver WWF i en pressemeddelelse.

ritzau