Klimarådet: 70 procents reduktion i 2030 er fint. Men Danmark har både penge og evner til at gøre mere

Regeringens mål om at skære 70 procent af udledningen af drivhusgasser i 2030 matcher Paris-aftalen sammen med 2050-mål. Men Danmark har både økonomi, evner og sort samvittighed nok til at kunne påtage sig et større globalt klimaansvar, lyder det i ny rapport fra Klimarådet.

En målsætning om at reducere Danmarks klimaudledning med 70 procent i 2030 skal skrives ind i en ny klimalov, og det samme skal et mål om at have balance mellem udledning og fjernelse af drivhusgasser i atmosfæren i 2050.

Men selv hvis 2050-målet kommer i hus, er Danmark ikke færdige. En ny klimalov bør derfor understrege, at Danmark fra 2050 og frem skal begynde at fjerne flere tons drivhusgas fra atmosfæren, end vi udleder.

Sådan lyder nogle af hovedkonklusionerne i en netop udgivet analyse fra Klimarådet, som rådgiver den danske regering på klimaområdet.

Samtidig skriver Klimarådet i sin analyse, at netop de to mål i 2030 og 2050 ser ud til at være »i rimelig overensstemmelse med en retfærdig dansk andel af den nødvendige indsats« for at nå målene i Paris-aftalen fra 2015: at holde den globale temperaturstigning under 1,5 grader.

Klimarådet anbefaler også, at »alle relevante lovforslag« bør blive gransket og beregnet for deres klimaeffekter. Det præciseres ikke, hvad der skal til, for at et lovforslag er relevant.

Kan tage mere ansvar uden for Danmark

Mens Klimarådet anerkender, at kombinationen af målene i 2030 og 2050 vil kunne indfri Danmarks forpligtelse i henhold til Paris-aftalen, understreger rådet med formand Peter Møllgaard i spidsen, at Danmark både har penge og evner til at gå videre end det og tage yderligere globalt ansvar.

Med henvisning til, at Danmark gennem årene har stået for en betragtelig udledning af drivhusgasser, skriver Klimarådet, at »Danmarks rigdom, evner og store udledninger historisk set« kan være et argument for, at »Danmark bidrager yderligere til indsatsen mod klimaforandringerne i form af fx. finansiering af klimaindsatsen i andre lande og udvikling og udbredelse af grønne teknologier«.

Dette bør ifølge Klimarådet gøres med henblik på at reducere udledningerne, ikke blot indenfor de danske grænser, men også i udlandet.

Analysen kommer, netop som Folketinget igen er samlet, og forhandlinger om en ny klimalov står for døren – foreløbig med en startdato engang i december. Regeringen og dens støttepartier, SF, Radikale og Enhedslisten, blev under forhandlingerne om en ny regering i sommer enige om, at Danmark skal arbejde for netop at indfri et mål om 70 procents reduktion af drivhusgasudledningen i 2030, når man sammenligner med niveauet i 1990.