Nyt studie: Klimamodeller har forudset sandheden siden 1970

Kan vi virkelig stole på de mange modeller, der forsøger at forudse konsekvenserne af vores CO 2 -udslip? Det er det kritiske spørgsmål, der ofte bliver stillet af både skeptikere og tilhængere af den førende klimaforskning. Jo, vi er i en alvorlig situation, og der er brug for handling, tænker mange sikkert – men kan vi regne med, at forskere helt præcist kan forudse fremtiden med deres klimaberegninger?

Ja, når det gælder temperaturstigninger, lyder svaret tydeligt i et nyt studie, der onsdag blev udgivet i det amerikanske videnskabelige tidsskrift Geophysical Research Letters.

»Den opvarmning, vi ser i dag, svarer stort set til det, modellerne har forudset«, siger studiets hovedforfatter og ph.d.-studerende ved University of California, Berkeley, Zeke Hausfather til Science.

I studiet har forfatterne gennemgået 17 forudsigelser om temperaturstigninger, som er lavet ved hjælp af 14 forskellige computermodeller i årene 1970 til 2001.

I 10 ud af 17 ramte forudsigelserne plet. Ifølge forfatterne var der ikke nogen statistisk signifikant forskel på klimamodellens beregnede temperaturstigning og den temperaturstigning, der rent faktisk er observeret i den virkelige verden.

15 ud af 17 modeller er korrekte

De resterende syv forudsigelser ramte ved siden af med 0,1 grader per årti. Men ved fem ud af de syv beregninger fandt forskerne, at forudsigelserne svarede til de faktisk målte temperaturstigninger, hvis de ændrede i computerens nøgle-input: Hvor meget klimaforandrende forurening, mennesket egentlig har udledt i løbet af årene.

Som et eksempel peger forsker Zeke Hausfather på en kendt model fra 1988, som daværende Nasa-forsker James Hansen førte tilsyn med.

Ifølge 1988-modellen ville temperaturerne i dag være 0,3 grader højere globalt, end de egentlig er. Et faktum, som mange skeptikere har brugt som et argument mod troværdigheden af klimaforskning.

Men da Hausfather og de resterende forfattere bag det nye studie ændrede inputtet i Hansens model til de faktiske målinger af vores forurening, svarede resultatet til de temperaturstigninger, vi har i dag.

Kort sagt kan forskerne altså konkludere, at modellernes metode i langt de fleste tilfælde er korrekt. Det er bare svært at forudse det faktiske CO 2 -udslip på grund af løbende reguleringer og teknologiske udviklinger. Og et input, der ikke svarer til virkeligheden, giver naturligvis et resultat, der ikke svarer til virkeligheden.

Nye modeller advarer

Der er sket meget med computerteknologien, siden modellerne i 1970’erne regnede på de kommende temperaturstigninger – og fik ret. I slutningen af november i år advarede en af årets vigtigste klimarapporter, Emissions Gap Report fra FN’s miljøorganisation, at vi netop nu har kurs mod temperaturer, som i 2100 ligger mellem 3,4 og 3,9 grader højere end i 1800-tallet, da mennesket for alvor begyndte at udlede drivhusgasser.

Og selv hvis alle lande lever op til de løfter, de hver især har givet ved den store klimaaftale i Paris i 2015, vil temperaturen stige 3,2 grader, lyder det i rapporten.

En forudsigelse, som set i lyset af Zeke Hausfathers og hans medforfatteres nye studie meget vel kan gå i opfyldelse, hvis vi ikke formår at skære ned på vores omfattende CO 2 -udledning.

Ifølge James Hansen, der er i dag er direktør for et klimaforsknings-program ved Columbia Universitet, er det nye studie med til at slå fast, at klimamodeller trygt kan bruges som vejledning, når der diskuteres klimapolitik. Det siger han til Science.

Studiet udkommer i samme uge, som FN’s klimatopmøde bliver afholdt i. Verdens ledere er netop nu samlet i Madrid for at diskutere, hvordan man bremser den globale opvarmning, og hvordan man håndterer de forandringer, der allerede nu sker på grund af et varmere klima.