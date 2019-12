Hajer, tun og sværdfisk trues på livet af bekymrende lavt iltniveau i verdenshavene

Automatisk oplæsning Beta

»Fanden er løs i Laksegade«.

Udtrykket, som stammer tilbage fra 1826, hvor der opstod panik i Indre By i København, indikerer, at noget er rivende galt. Og det er netop tilfældet under klodens bølgende blå overflade.

Klimaforandringer og massiv forurening med næringsstoffer er i gang med at dræne verdenshavene for ilt, hvilket truer adskillelige fiskearter og andre havdyr, herunder tun, forskellige hajarter og sværdfisken. Disse dyr er sammen med andre større fisk begyndt at søge op mod overfladen, hvor der er mere ilt. Det betyder, at arterne bliver mere sårbare over for overfiskning.

Sådan lyder konklusionen i en ny rapport fra den internationale naturbeskyttelsesorganisation IUCN. Det skriver blandt andre BBC.

»Co 2 -udslippet fortsætter med at stige, og dette er muligvis den sidste advarsel om det hæmningsløse eksperiment, menneskeheden udsætter verdens have for«, udtaler Dan Laffoley, som er en af rapportens forfattere, i forbindelse med udgivelsen.

»Virkelig bekymrende«

Konklusionen er ifølge leder af det Globale Marine og Polare program i IUCN, Minna Epps, »virkelig bekymrende«.

»Hvis vi løber tør for ilt i havene, vil det betyde tab af såvel levesteder som biodiversitet. Det er en glidebane. Iltmanglen vil også ændre energien og den biokemiske cyklus i havene, og vi ved endnu ikke, hvad disse ændringer medfører«, siger hun og påpeger, at iltmanglen i dag er fire gange så stor som for bare 50 år siden.

Rapporten, ’Ocean deoxygenation: Everyone’s problem’, er den hidtil største af sin slags, når det kommer til at undersøge årsager, indvirkninger og mulige løsninger, hvad angår iltmanglen i havene.

Trussel mod havets økosystem

Forureningen med forskellige næringsstoffer i havene er et problem, der har indflydelse på ilt-situationen, hvilket har været kendt i årtier. Det nye, som rapporten konkluderer, er, at manglen på ilt især skyldes klimaforandringer.

»Dræningen af ilt udgør en trussel mod havøkosystemet, der i forvejen er under pres på grund af stigende havtemperaturer og forsuringer«, lyder det fra medforfatter Dan Laffoley.

Og hvis udviklingen fortsætter, står verdenshavene til at miste 3-4 procent af den samlede mængde ilt inden 2100.

Værst står det til i de tropiske afkroge af kloden. Omkring 700 forskellige steder rundt omkring i verdenshavene lider af et alt for lavt iltindhold. Til sammenligning lød det antal på 45 i 1960’erne.