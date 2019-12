Bizar ordkrig: Her er klimatopmødets ømme punkter

I et af de tungeste spørgsmål på klimatopmødet handler om retten til at handle CO2-kvoter. Her ønsker Brasilien at tælle Amazonas-regnskoven med i klimaregnskaberne, hvilket ifølge kritikere giver landet en kunstig støtte - samtidig med at landet faktisk rydder skov i rekordfart. Her er det Pedro Mura, en ung indianer fra Mura-stammen, der går i et område med intens skovrydning.