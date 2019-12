Klimakommentar: Verden har brug for en klimaklub mellem Kina og USA – og begge lande har interesse i det

Både Kina og USA har en national interesse i en koordineret indsats for at sænke drivhusgasudledningerne, men et sporskifte forudsætter et vagtskifte i det Hvide Hus.

Så oplevede vi endnu et mislykket klimatopmøde. I stedet for at forpligte sig til større drivhusgasreduktioner endte verdens lande på det nylige topmøde i Madrid med at skændes om regler for handel med rettigheder til udledning af drivhusgasser og overførsel af penge til de fattige lande. Efter den opmuntrende Paris-aftale i 2015 har de årlige klimatopmøder bragt skuffelse på skuffelse. Møderne har været en ubehagelig påmindelse om, at verden består af nationalstater, der mest tænker på deres egne snævre interesser og satser på, at andre lande vil påtage sig omkostningerne ved at sikre et stabilt klima.