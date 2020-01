De store brande er så voldsomme, at kæmpeområder kan krydse et punkt, hvor skoven ikke kan vokse op igen, frygter forskere. Røgen er netop nu ved at vende tilbage til Australien efter en gang rundt om Jorden.

FOR ABONNENTER

Lyt til artiklen 10:13

Storbrandene i Australien, der de seneste måneder har kostet mindst 28 mennesker og over en milliard dyr livet, er ikke blot et problem nu og her. De er så voldsomme, at de kan ændre landets natur for altid.​