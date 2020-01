Klimamål bliver sværere at nå: Tørken bankede Danmarks CO2-udslip i vejret

Automatisk oplæsning Beta

Stik imod regeringens mål og ambitionerne i klimaloven steg Danmarks udslip af drivhusgasser med to millioner ton i 2018. Det viser en foreløbig indberetning fra Danmark til EU og FN, som Aarhus Universitet har udarbejdet.

Stigningen svarer til fire procent og skyldes ifølge Aarhus Universitet tørken i foråret og sommeren 2018. Den betød, at høsten blev cirka 25 procent mindre end normalt. Dermed var der også færre rødder og mindre halm, som blev pløjet ned i jorden. Både rødder og planterester binder CO 2 fra luften.

Fakta Det danske klimaudslip Udslippet af drivhusgasser, som Danmark rapporterer til EU og FN, kan opdeles i to poster: Den største del stammer fra danskernes eget forbrug af energi. Dette udslip har ligget nogenlunde konstant omkring 48 millioner ton fra 2015 til 2018. En mindre del stammer fra marker og skov. Det varierer voldsomt, hovedsageligt på grund af vejret. I 2018 lå det på 6,6 millioner ton, 2 millioner ton højere end i 2017 på grund af tørken. Det samlede udslip af drivhusgasser var 54,5 millioner ton. Den politiske målsætning om at reducere med 70 procent i forhold til 1990 betyder, at det skal ned på 22,5 millioner ton. Kilde: Aarhus Universitet Vis mere

Desuden medførte tørken, at skovene voksede langsommere end andre år.

Samtidig fortsatte nedbrydningen af halm og planterester i jorden fra andre år, forklarer seniorforsker Steen Gyldenkærne fra Aarhus Universitet, som er ansvarlig for beregningerne.

»Mikroorganismerne i jorden fortsætter med at gnave af planteresterne. Under normale år vil det blive kompenseret af nyt materiale, men når udbyttet er så lavt som i 2018, så kommer der et tab af CO 2 til atmosfæren«, siger han.

Klimaforkæmper taber mælet

Direktør Christian Ibsen fra den grønne tænketank Concito taber i første omgang mælet, da Politiken gør ham opmærksom på den nye opgørelse, fordi tørken medførte så stor en stigning i det danske udslip. Han sammenligner med udslippet fra Danmarks suverænt mest klimabelastende industrivirksomhed, Aalborg Portland, som netop udleder godt to millioner ton CO 2 årligt.

Endnu værre er dog tendensen i tallene. Ganske vist kom udbyttet fra markerne og væksten i skovene sidste år, 2019, tilbage på rette spor. Men heller ikke hvis vi går tilbage til 2015, er det danske udslip af drivhusgasser faldet. Det gælder hverken det udslip, der kommer fra vores forbrug af energi eller udslippet fra landbruget. Tværtimod er der samlet tale om en lille stigning.

»Det er ikke godt nok. Indberetningen viser med al tydelighed, at vi slet ikke er på rette vej,« siger Christian Ibsen.

Han ser det særligt i sammenhæng med, at et bredt flertal i Folketinget har lovet at nedbringe det danske udslip af drivhusgasser med 70 procent i forhold til 1990.

»Ingen af de politikker, vi har sat i værk, bringer os på rette spor. Vi har i grove træk ikke gjort andet end at sætte vindmøller op de seneste 5-7 år, og vi mangler især at få landbrug og transport til at bidrage«, tilføjer han.

Skal op i dobbelt tempo

Samlet steg det danske udslip til 54,5 millioner ton i 2018. Det blev også drevet i vejret af, at Aarhus Universitet har korrigeret for en tidligere regnefejl, som tidligere satte udslippet fra lavtliggende marker, lavbundsjorde, 1,6 millioner ton for lavt.

Ifølge den nye opgørelse mangler Danmark at skære 31 millioner ton af sit udslip inden 2030 for at leve op til de politiske målsætninger. Det er en halv gang mere, end det lykkedes at komme af med i den over dobbelt så lange periode fra 1990 til 2018.

De radikale var først til at gøre offentligheden opmærksom på regnefejlen om lavbundsjordene. Partiets klimaordfører, Ida Auken, ser den nye opgørelse som et bevis på, at »vi indtil nu kun har drejet på de små knapper«.

»Vi skal ikke udvande vores mål, men det er endnu mere presserende, at vi kommer i gang med historisk store klimainvesteringer i alle sektorer. De seneste fire år har vi ikke rokket ved tendenserne i vores udslip, og nu har vi travlt«, siger hun.

De radikale er ligesom Enhedslisten utilfredse med, at klimaminister Dan Jørgensen (S) ikke tidligere har igangsat forhandlingerne om de klimahandlingsplaner, som skal føre de politiske ambitioner ud i livet.