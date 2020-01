Regeringen tager privatisering af fjernvarme af bordet

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

De fjernvarmeselskaber, som leverer varmen til 1,7 millioner danske hjem, bliver alligevel ikke mødt med besparelseskrav og mulighed for privatisering i år. ​

Klima- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) har taget et lovforslag, som skulle have lagt rammerne for stramme, økonomiske krav til selskaberne, af bordet. Forslaget stod på lovprogrammet for februar, men ministeren oplyser, at han har udsat det til næste folketingsår.

Efter sommerferien håber regeringen at have forhandlet de planer på plads, som skal sikre, at det danske udslip af drivhusgasser falder. I den forbindelse spiller fjernvarme en vigtig rolle.

»Udskydelsen sker, fordi det for mig og regeringen er vigtigt, at den nye regulering aktivt understøtter de ambitiøse målsætninger, vi har på klimaområdet«, skriver Dan Jørgensen i en mail til Politiken.

Fakta Fjernvarmen hviler i sig selv Så godt som alle 400 danske fjernvarmeselskaber er enten ejet af forbrugerne selv eller af kommuner. Det bærende princip for fjernvarmens priser er, at selskabernes økonomi hviler i sig selv. Det indebærer, at de ikke må tage et eventuelt overskud ud til andre formål. De skal også investere i den billigst mulige varme til deres kunder. Princippet ville daværende minister Lars Chr. Lilleholt (V) i september 2016 ændre med en ny forsyningsstrategi. Fjernvarmen skulle reguleres med benchmark, som tvinger de mindst effektive selskaber til at nedsætte priserne. Til gengæld skulle private kunne opkøbe fjernvarmeselskaber og trække overskud ud. Alle partier undtagen Enhedslisten og Alternativet bakkede op om strategien i to stemmeaftaler fra henholdsvis 2016 og 2017, men den forrige regering nåede aldrig at fremsætte et lovforslag at stemme om. Vis mere

Det er helt andre toner, end da den forrige regering for 3 et halvt år siden fremlagde sin såkaldte forsyningsstrategi. En rapport fra konsulentfirmaet McKinsey havde identificeret, at danskerne betalte syv milliarder kroner for meget for el, vand og varme. I første omgang skulle nye og stramme regler for selskabernes økonomi sikre, at danskernes fjernvarmeregning faldt med en halv milliard kroner i 2020.

Der var bredt flertal

Alle partier undtagen Enhedslisten og Alternativet bakkede op ved at underskrive to stemmeaftaler. De åbnede for, at de ca. 400 fjernvarmeselskaber, som i dag enten er ejet af forbrugerne eller landets kommuner, kunne privatiseres.

Desuden ville politikerne fjerne pligten til, at husejerne forbliver tilsluttet til deres fjernvarmeselskab. Dermed ville selskaberne få vanskeligere ved at planlægge nye investeringer, og renten på deres lån ville stige.

Dan Jørgensen undsiger nu også selve grundlaget for stemmeaftalerne.

»Da jeg blev minister, gjorde jeg det klart, at McKinseys analyse ikke er udgangspunktet for mig. Jeg tror endda, at jeg udtrykte mig så klart, at McKinsey-rapporten ikke er min ’fjernvarmebibel’«, understreger ministeren.

»Sektoren skal i højere grad bidrage til den grønne omstilling. Men samtidig er der tale om virksomheder, der opererer som monopoler, hvorfor vi har et særligt ansvar over for borgerne i at sikre en intelligent regulering«, tilføjer han.

Klimaministeriet har bedt Forsyningstilsynet, som overvåger branchens priser, om en ny analyse af, om danske fjernvarmekunder kan spare penge ved at regulere fjernvarme- og elpriserne anderledes. Dermed skaffer ministeren et andet grundlag end McKinsey-rapporten til forhandlingerne efter sommerferien.

DF og SF står sammen

Ministerens udskydelse kommer efter pres fra Dansk Folkeparti og SF. De har fundet sammen for sikre, at fjernvarmen bliver tænkt ind i den grønne omstilling.