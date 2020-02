Mens vi brændte kul og træ af: Danske vindmøller stod bomstille i stormen

Et overudbud af strøm fik mange vindmøller til at lukke ned under søndagens storm. Tudetosset, mener vindmølleorganisation.

Mange danske vindmøller lukkede ned, mens stormen rasede søndag og mandag. Vindmøllerne producerede i perioder mere strøm, end danskerne brugte, så vi kunne eksportere til vores nabolande, men produktionen kunne have været endnu større.

Et overudbud af strøm fik ejerne til at stoppe vindmøllerne, selv om forholdene for vindenergi var ideelle – vel at mærke, mens en del kraft- og varmeværker brændte kul, gas og træ af for at opvarme de danske stuer.

»Det er tudetåbeligt at lukke vindmøller ned, mens vi brænder fossile brændsler som kul af, for eksempel på værker i Esbjerg, Odense og Aalborg«, siger elmarkedschef Søren Klinge fra interesseorganisationen Wind Denmark.

Hans opgørelse viser, at vindmøllerne kunne have produceret 13 procent mere strøm søndag og mandag, hvis alle vingerne havde snurret under blæsevejret.

Vindmølleejerne mistede ingen penge. De fleste bliver betalt for at stoppe møllerne, så elnettet ikke bryder sammen.

»Men det ville være en samfundsøkonomisk gevinst og selvfølgelig en gevinst for klimaet, hvis vi kunne bruge al vindmøllestrømmen i stedet for dyrere brændsel til fjernvarme«, fremhæver Søren Klinge.

El til yderligere 120.000 hjem

Der findes ingen officielle opgørelser over, hvor ofte vindmøllerne står stille for at skåne elnettet, når det blæser kraftigt. Wind Denmark skønner, at produktionen i hele 2019 kunne have været 3 procent større. Det svarer til grøn strøm til yderligere 120.000 danske husstande.

Der er to hovedårsager til, at danske vindmøller må koble ud, når det blæser. Det ene er, at Tyskland mangler kapacitet til at transmittere strømmen fra de nordtyske møller ned til kunderne i Sydtyskland. Tyskland sendte derfor vindmøllestrøm til Danmark søndag og mandag og betalte til gengæld en del danske mølleejere for at standse vingerne. Tyskland planlægger nye elkabler fra nord til syd, men de står tidligst klar om fem år.

Den anden årsag er de danske varmeværker, der producerer strøm og varme til fjernvarmekunderne på samme tid. De kan ikke slukke ovnene, fordi de skal sende varme ud i stuerne. Derfor dækkede strøm fra træ, kul og gas op til en fjerdedel af det danske elforbrug, selv da en del vindmøller stod stille. Det viser opgørelser fra det statslige Energinet.

Ifølge en række eksperter er det oplagt at udnytte mere vindenergi til fjernvarme, især når det blæser kraftigt, og prisen er lav.

»Det er et oplagt næste skridt i den grønne omstilling. Teknologien er kendt, og infrastrukturen er på plads. Der er mange politiske hensigtserklæringer, men der sker for lidt for at mindske CO 2 -udledningen«, mener Søren Klinge.

Forgæves advarsler

Energiprofessor Brian Vad Mathiesen fra Aalborg Universitet understreger, at vindmøllerne ikke stopper i et omfang, så det er et problem for samfundsøkonomien.

»Men det ville være en fordel, hvis vi i stedet stoppede kraftværker og udnyttede strømmen i varmepumper«, siger han og tilføjer, at problemet bliver større, jo flere vindmøller vi sætter op.

Professoren understreger, at både varmepumper og de billigere, men simplere varmekedler er på vej ind i fjernvarmen mange steder. Han peger dog på, at Folketinget de seneste år har begunstiget biomasse, så de fleste nye værker brænder træflis eller træpiller af.

»Dårlig regulering gjorde, at mange investerede i ufleksible værker med biomasse, selv om mine kolleger og jeg advarede imod det. Det er en showstopper i nogle områder, og det tager tid at ændre«, konstaterer Brian Vad Mathiesen.