Dele af verdens største regnskov udleder mere CO2, end den optager

Nye undersøgelser antyder, at op til en femtedel af Amazonas-regnskoven udleder mere CO 2 , end den optager. Alarmerende mener forskere.

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Et 10 år langt studie af drivhusgasser over Amazonas synes at vise, at omkring 20 procent af det totale areal af regnskoven på 6,9 millioner kvadratkilometer udleder mere CO 2 i atmosfæren, end den reelt set optager. Nogle af de primære grunde er skovrydning og brande.