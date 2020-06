Stærkt fagforbund frygter tab af arbejdspladser – Greenpeace kalder anbefaling fra Klimarådet »bundsolid« og »klokkeklar«

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Blandt interesseorganisationer er der delte meninger om Klimarådets anbefaling om at droppe oliejagten i Nordsøen.

I en ny rapport fra Klimarådet, der er regeringens uafhængige klimarådgivere, anbefales det, at den ottende og fremtidige udbudsrunder af licenser til efterforskning og produktion af olie og gas i Nordsøen aflyses.

Dansk Metal mener ikke, at der tages hensyn til arbejdspladser, som vil rykke til udlandet ved at droppe oliejagten. Det mener Dansk Metals cheføkonom, Thomas Søby.

»Klimarådets klare anbefaling om ikke at gennemføre 8. udbudsrunde deler vi ikke. Det står eksplicit i rapporten, at der ikke er taget hensyn til profit hos danske underleverandører.

»Det synes jeg, er en mangel, men hvad værre er, at der heller ikke ofres et eneste ord på den beskæftigelse, der skabes på og omkring aktiviteterne i Nordsøen.

»Det peger i retning af, at omkostningerne ved ikke at gennemføre ottende udbudsrunde undervurderes, da arbejdspladserne vil rykke til udlandet, siger Thomas Søby i en pressemeddelelse.

Hos Greenpeace Danmark er tonen anderledes positiv. Regeringen bør følge Klimarådets anbefaling. Det mener Helene Hagel. Hun er klima- og miljøpolitisk leder.

»Klimarådet gør det klokkeklart, at det vil være i strid med Danmarks mål om at være et grønt foregangsland at udvide og forlænge jagten på olie og gas i Nordsøen«, siger hun i en pressemeddelelse.

»Rapporten er et bundsolidt bidrag til debatten og bør være det endelige, der skal siges om denne sag. Nu er det op til regeringen at melde sig ind i klimakampen og følge anbefalingen fra dens egne rådgivere«.

Ifølge Helene Hagel skulle klimaminister Dan Jørgensen (S) allerede sidste år have stoppet jagten på olie i Nordsøen.

»Hvis vi i et af verdens rigeste lande skal påtage os blot en smule ansvar for at afværge de værste konsekvenser af klimakrisen, skal vi under ingen omstændigheder ud og lede efter ny olie midt i en galoperende klimakrise«, siger hun.

Udledningerne skal ned

Dan Jørgensen har meddelt, at han forventer, at regeringen kommer med en udmelding i efteråret.

Folketinget vedtog sidste år med bredt flertal en klimalov. Den indeholder en ambition om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030 i forhold til niveauet i 1990.

Både hos Dansk Metal og Greenpeace Danmark er man enige om, at det handler signalværdien til udlandet. I forhold til 70-procentsmålet er effekten ikke så stor. Det fremgår også af rapporten

»Men hvis Danmark som et olieproducerende land siger stop, er det forhåbentlig en handling, der kan inspirere andre lande til at gøre det samme«, siger Helene Hagel til Ritzau.

ritzau