Klimakommentator: Beskyldte ministeren lige Georg Gearløs for at være fantasiløs?

Klimaministeren behøver ikke Andebys opfinder til at lave et nyt afgiftssystem til CO 2 , skriver Peter Birch Sørensen i denne klimakommentar.

Det vakte opsigt, da FH-forkvinde Lizette Risgaard forleden her i Politiken meldte ud, at klimaafgifter bør indgå som en del af Danmarks klimapolitik. Danmarks største lønmodtagerorganisation ønsker blandt andet en CO 2 -afgift fra 2025, forudsat at den udformes, så den ikke fører til væsentlig lækage af CO 2 -udledninger til andre lande, og at provenuet anvendes til at sikre, at afgiften ikke skaber øget ulighed.