Grøn omstilling af bilparken: Måske er missionen ikke så umulig

Det var en nærmest umulig mission, politikerne sendte Kommissionen for grøn omstilling af personbiler på, da de nedsatte kommissionen sidste år. Kommissionen fik til opgave at anvise, hvordan vi kan omstille bilparken til grønne biler, uden at det må koste staten noget, og så vidt muligt uden at det må gå ud over mobiliteten, samfundsøkonomien og indkomstfordelingen.

Da kommissionen offentliggjorde sin rapport 7. september, måtte dens formand, Anders Eldrup, konkludere, at det er umuligt at tilgodese alle hensyn fuldt ud på én gang. Kommissionens foretrukne omlægning af bilafgifterne vil kun give 750.000 flere grønne biler på vejene i 2030. Ifølge kommissionen vil de samfundsøkonomiske omkostninger ved at nå højere op være så store, at det er bedre at satse på CO 2 -reduktioner på andre områder.

Mange mente, at Eldrup-kommissionens ambitionsniveau var for lavt, og mange havde svært ved at forstå kommissionens regnemetode. Nedenfor vil vi forklare metoden og fremhæve et forhold, der gør, at kommissionen formentlig overvurderer den samfundsøkonomiske omkostning ved omstillingen til grønne biler.