Byggeriet revser regeringen: »Vi er skuffede. Det var et kæmpearbejde, der involverede mange mennesker«

For et halvt år siden var der god stemning i byggebranchen. I fire måneder havde 80 erhvervsledere holdt idémøder om at sænke branchens CO 2 -forbrug. Og i marts aflagde det såkaldte klimapartnerskab sin rapport til regeringen med en række anbefalinger, der på 10 år kunne sænke Danmarks CO 2 -udledning med 5,8 millioner tons. Omtrent en tredjedel af det, der skal til for at nå klimamålet i 2030.

Seks måneder senere er entusiasmen væk. Flere topfolk undrer sig over, at der ikke er reageret på forslagene – heller ikke dem, der var lige til at gå til, for eksempel et lovkrav om, at hver eneste ny bygning skal forsynes med et CO 2 -regnskab for hele dens levetid.

»Vi er skuffede. Det var et kæmpearbejde, der involverede mange mennesker«, siger Ib Enevoldsen, der er administrerende direktør i rådgivningsvirksomheden Rambøll og var et af de ni medlemmer i partnerskabets styregruppe.