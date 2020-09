Kaninen i regeringens klimahat risikerer at blive stemplet som et dårligt bluffnummer

På bundlinjen ser det tilforladeligt ud: Regeringens udspil til en klimaplan, der skal gøre de danske biler grønne, skærer en million tons af CO 2 -udslippet.

Det er en smule mere, end hvad en ekspertkommission med tidligere Dong-direktør Anders Eldrup i spidsen anbefalede. Kommissionen foreslog nye bilafgifter, som vil give 750.000 elbiler på vejene i 2030. Regeringen nøjes med 500.000, og kommissionens tiltag – som at gøre benzin og diesel en krone eller to dyrere og indføre en helt ny vejskat for samtlige biler – hælder den af brættet.

Klimagevinsterne finder regeringen i stedet på to områder, som lå uden for Eldrups kommissorium. Det første er lastbilerne, som skal betale en afgift for at køre på vejene. Den kommer til at afhænge af, hvor meget CO 2 bilen udleder. På den måde forventer regeringen at motivere vognmændene til at købe grønne biler.