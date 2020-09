Regeringens nye klimaudspil giver 100.000 flere benzinbiler på vejene

Det skulle have været det helt store politiske udspil, der kunne hamre Danmarks udledning af drivhusgasser fra biler og lastbiler ned. I stedet bliver det forslag, regeringen præsenterede torsdag, sablet ned af både eksperter og politikere.

Ifølge regeringen vil forslaget skære en million tons af de årlige danske CO 2 -udledninger. Det skal blandt andet ske ved at få 500.000 nye el- og hybridbiler på de danske veje frem til 2030, indføre en vejafgift for lastbiler og blande flere biobrændstoffer i benzintanken.

Men hvis transporten skulle levere sin del af klimamålet, som er at sænke udslippet med 70 procent i forhold til 1990, så er det for lidt, mener økonomiprofessor Peter Møllgaard, der er formand for regeringens vagthund Klimarådet. Målet kræver, at Danmarks CO 2 -udledning skal falde med i alt 20 millioner tons. Det er næsten halvdelen af det nuværende udslip.