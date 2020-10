»Vanvittigt«: Eksperter er rystede over regeringens nyeste klimafidus

Skal Danmark spare på sin udledning af drivhusgasser, hvis konsekvensen er, at en skov et andet sted i verden bliver ryddet? Spørgsmålet er en kerne i de politiske forhandlinger om transport, der er indkaldt til i weekenden.

For det klimaudspil, regeringen fremlagde for en uge siden, lægger op til, at Danmark i de kommende år skal satse massivt på gammeldags biobrændstoffer, fremstillet af først og fremmest raps og sukker, som ellers kunne være brugt til fødevarer eller dyrefoder. Hvilket igen betyder, at de skal erstattes et andet sted – typisk ved at rydde skov i udlandet.

Den store afhængighed af såkaldte førstegenerationsbiobrændstoffer fremgår af forhandlingspapirer, som Politiken har set. Og den udløser vantro hos to eksperter.