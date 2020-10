Peter Birch Sørensen: Kæden er hoppet af for Dansk Industri og støtterne i Dansk Metal

Den forgangne uges begivenheder tyder på, at dansk klimapolitik nærmer sig en dramatisk 'High Noon'. I den legendariske western med den titel falder sheriffens støtter fra, efterhånden som hans endelige opgør med de lovløse nærmer sig.

Herhjemme meldte Danmarks stærkeste erhvervsorganisation Dansk Industri (DI) fra i forhold til et af de vigtigste elementer i Danmarks kamp for at nå vores klimamål i 2030. Det skete, da DI med støtte fra fagforbundet Dansk Metal fremlagde deres krav til, hvordan en kommende grøn skattereform med en CO 2 -afgift som omdrejningspunkt skal udformes.

Hovedkravene var, at virksomheder omfattet af EU’s CO 2 -kvotesystem – det vil sige energisektoren og den mest energitunge del af industrien – ikke må pålægges en yderligere CO 2 -afgift ud over den kvotepris, de i forvejen betaler, og at en grøn skattereform i det hele taget ikke må give højere omkostninger for virksomhederne.