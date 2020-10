Analyse: Derfor ligger de grønne brændstoffer helt ude for enden af regeringens hockeystav

Regeringen har gjort hockeystaven til centrum for et nyt slagsmål i den danske klimapolitik. Staven illustrerer en kurve, hvor det i de første år kun går langsomt med at reducere udslippet af drivhusgasser. Først frem mod slutningen af dette årti skyder reduktionerne hurtigt i vejret.

Helt ude i spidsen af staven ligger et af de tiltag, som får masser af omtale, de grønne brændstoffer. Kendt ved det engelske udtryk Power to X, ofte forkortet PtX, skal de opfylde to formål på én gang. De skal gøre det muligt at lagre energi i stor skala, når vinden blæser, og solen skinner, hvilket der ikke findes tekniske løsninger til i dag. Og de skal skaffe bæredygtige alternativer til de fossiler, som driver vores skibe, fly og lastbiler.

Desværre står udfordringerne i så lang en kø, at det vil fylde mere end en avisside at beskrive dem alle. De væsentligste er: