Dansk landmand har et grønt pionerprojekt i ærmet. En tysk virksomhed er med, og EU-penge støtter, men danske afgifter bremser

Et tysk selskab har i Danmark udviklet en teknologi til at producere grøn gas og vil med EU-penge i ryggen bygge et anlæg på en gård nord for Skive. Men afgift på strøm står i vejen.