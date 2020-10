Regeringen vækker undren: Sænker forventningerne til et ofte fremhævet klimatiltag

En af de ægte overraskelser, da regeringen i sidste uge fremlagde sit klimaprogram, var en kraftig nedjustering af forventningerne til en af de mest oplagte metoder til at sænke landbrugets udslip af klimagasser. I klimaprogrammet skønnes det, at der »aktuelt, teknisk« kun er grundlag for at droppe dyrkning af 500 kvadratkilometer eller mindre end en tredjedel af den lavtliggende landbrugsjord.

Det er langt mindre end ventet, og det vil kun sænke landbrugets udslip med 0,5 millioner ton. Landbrugethar selv skønnet, at lavbundsjordene kan bidrage med 3 millioner ton. At indstille dyrkningen af lavbundsjord anses for at være et af de billigste tiltag til at sænke landbrugets udledning.

Når den lavtliggende jord dyrkes, er der udslip af klimagasser. At indstille dyrkning og dræning og lade jorden blive våd igen er blevet anset for lidt af et columbusæg i klimaindsatsen, fordi det også kan gavne natur og vandmiljø. Landbrug & Fødevarer gik i februar 2019 sammen med Danmarks Naturfredningsforening for at foreslå et stop for dyrkning af 1.000 kvadratkilometer lavtliggende landbrugsjord.