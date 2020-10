Professor: Grøn karrusel bør stoppe

Matthew Brander, lektor på universitet i Edinburgh og ekspert i at udregne klimabelastning, er glad for at have en journalist i røret.

Selv om hans forskning entydigt viser, at certifikater for grøn strøm ikke fjerner så meget som et gram CO 2 fra atmosfæren, har han haft svært ved at trænge igennem. Tværtimod køber flere og flere virksomheder certifikaterne og indregner hele klimagevinsten fra den i det regnskab, de præsenterer for omverden. Interessen i at bevare et system, der for så få penge får virksomhederne til at fremstå på bølgelængde med tidens klimastrømninger, er simpelthen for stor, konstaterer han.

»Certifikaterne koster 1 procent af omkostningerne ved at generere strømmen. For både købere og sælgere er det meget attraktivt. En væsentlig årsag er, at stadig flere firmaer vil vise offentligheden, at de gør noget for klimaet«, siger Matthew Brander.